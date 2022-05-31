Зброя по ленд-лізу, яку отримає Україна, радикально змінить співвідношення сил. Тому зараз Москва намагається використати можливість і захопити ще більше територій на Донбасі.

Можливо, у Путина і стоїть завдання знищення України, зміни влади і нового уряду в Києві, але насправді йде розширення їх ОРДЛО і українського Криму до кордонів Херсонської та Запорізької областей.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

"Коли Москва перейшла до свого "другого" етапу війни на Донбасі, ось уже два місяці нічого радикального досягти їм не вдається. Так, у Росії велика перевага в вогневій силі, артилерії і ракетній авіації. Ну, взяли вони Попасну, зараз йдуть бої за Сєвєродонецьк, але це все не те, що планувалося в Кремлі", - зазначив Піонтковський.

Перспективи цієї широкомасштабної війни, на його думку, залежать від конфігурації співвідношення військових сил. США по ленд-лізу, і всього 43 країни в Рамштайні зобов'язалися надавати військову допомогу Україні. Тому перспектива війни зміниться, коли вся ця військова техніка надійде на поле бою.

"Можна переглянути список. Це не якісь обіцянки політиків - це текст закону про ленд-ліз, прийнятого Конгресом. Там є системи Patriot, які посилять ППО, американські винищувачі F-16, танки, бронетранспортери. Тобто буде радикальна зміна співвідношення сил. Тому зараз Москва відчайдушно намагається використовувати вікно можливостей, яке у неї ще залишилося, і захопити ще більше територій на Донбасі, щоб коли це співвідношення сил зміниться не на її користь, використовуючи всю свою західну агентуру в Європі і США чинити тиск на українське суспільство і владу, щоб змусити легітимізувати ці територіальні утворення", - висловив думку Піонтковський.

Як повідомляв УНІАН, російський політолог, який живе в США, Андрій Піонтковський заявив, що відразу чотири країни НАТО і Євросоюзу паралізують діяльність з надання допомоги Україні. Це Італія, Франція, Німеччина та Угорщина - вони грають на путінській стороні, тим самим паралізують діяльність ЄС і НАТО з підтримки України.

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