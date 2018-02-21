"Він весь побитий, у синцях!": подруга вбитого під Широкиним морпіха озвучила нову версію трагедії

За словами подруги загиблого морпіха, військових застрелили не уві сні - вони билися до останнього.

Морських піхотинців, які застрелили товаришів за службою на Донбасі, могли підпоїти алкоголем з невідомою речовиною.

Про це розповіла подруга старшого матроса 36-ї бригади морської піхоти ВМС ЗС України Валерія Литвиненка (її ім'я не називається з міркувань безпеки), передає "Обозреватель".

Вона не вірить у версію, яку офіційно озвучили раніше. За її словами, від інших товаришів за службою Валерія вона дізналася, що тих двох підпоїли терористи.

Читайте такожОпубліковані імена й фото чотирьох розстріляних товаришами зі служби морпіхів під Широкиним"Я не вірю ... Ми часто говорили з Валерою - він завжди розповідав, які вони дружні всі... І тут раптом таке. Хлопці кажуть, що їх всіх підпоїли терористи. Вони навіть зараз не пам'ятають нічого ...", - сказала вона.

За її словами, їх застрелили не уві сні - вони билися до останнього.

"Ви бачили Валерку? Він весь побитий, у синцях! Звідки вони, якщо його просто застрелили, як кажуть...", - запитує дівчина.

Як повідомляли ЗМІ, чотирьох військовослужбовців Збройних сил України застрелили уві сні товариші за службою під Широкіним через ймовірні систематичні знущання.

Раніше в штабі АТО повідомили про загибель українських морпіхів, тіла яких були знайдені в місці проживання.

Пізніше ЗМІ дізналися, що в 36 бригаді морської піхоти ВМС ЗС України сталася надзвичайна подія — два бійці бригади розстріляли чотирьох своїх товаришів за службою. Військовослужбовці вживали алкоголь, після чого почали стріляти.

У Генеральній прокуратурі підтвердили вбивство чотирьох морських піхотинців поблизу Широкиного.

Також повідомлялося, що чотирьох військовослужбовців Збройних сил України застрелили уві сні товариші за службою під Широкиним через можливі систематичні знущання.