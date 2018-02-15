ГПУ: поблизу Широкиного чотирьох морських піхотинців вбили товариші по службі

На тілі загиблих виявлено вогнепальні кульові поранення, а в приміщенні - ознаки приховання злочину (підпалу та закладки вибухівки).

У Генеральній прокуратурі підтвердили вбивство чотирьох морських піхотинців поблизу Широкиного.

Про це прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила у Facebook.

За її словами, «за даним фактом Військовою прокуратурою сил АТО розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох або більше осіб)».

У ході досудового розслідування проведено огляд місця події за участю експертів та ряд інших невідкладних і першочергових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на розкриття цього злочину.

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«На тілі загиблих виявлено вогнепальні кульові поранення, а у приміщенні, де останні перебували, - ознаки приховання злочину (підпалу та закладки вибухівки)», - написала Сарган.

Вона зауважила, що «після ґрунтовного дослідження одержаних доказів встановлено причетність до вбивства двох співслужбовців загиблих, яких затримано у порядку ст. 208 КПК України. З участю їхніх захисників проведені слідчі експерименти, а також їхні допити, в ході яких останні надали зізнавальні показання щодо обставин даного вбивства, учиненого на ґрунті нестатутних відносин проходження військової служби».

Із затриманими проводяться інші невідкладні слідчі дії, готується повідомлення про підозру за п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство двох або більше осіб, вчинене за попередньою змовою).

Також призначені судово-медичні, хімічні, вибухотехнічні, балістичні, імунологічні, цитологічні, медико-криміналістичні, молекулярно-генетичні експертизи.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше у штабі АТО повідомили про загибель українських морпіхів, тіла яких були знайдені у місці проживання.

Пізніше ЗМІ повідомили, що у 36 бригаді морської піхоти ВМС ЗС України вчора сталася надзвичайна подія — два бійці бригади розстріляли чотирьох своїх товаришів. Військовослужбовці вживали алкоголь, після чого почали стріляти.