Убили уві сні: з'явилися шокуючі подробиці розстрілу морпіхів товаришами зі служби під Широкиним

Затримані кажуть про знущання у вигляді постійного прискіпування.

Чотирьох військовослужбовців Збройних сил України застрелили, коли вони спали, товариші за службою під Широкиним через можливе систематичне знущання.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на джерело у військовому гарнізоні Маріуполя.

Читайте такожХотіли підпалити й підірвати: подробиці вбивства морпіхів під Широкиним товаришами зі служби"Затримані кажуть про знущання у вигляді постійного прискіпування й надмірного навантаження на службі. Як було насправді, думаю, встановимо", - повідомили у гарнізоні.

Зазначається, що військових вбили, коли вони спали, з контрольними пострілами в голову, а пізніше намагалися підпалити приміщення для детонування боєприпасів задля приховання слідів злочину.

Раніше у штабі АТО повідомили про загибель українських морпіхів, тіла яких були знайдені у місці проживання.

Пізніше ЗМІ повідомили, що у 36 бригаді морської піхоти ВМС ЗС України вчора сталася надзвичайна подія — два бійці бригади розстріляли чотирьох своїх товаришів. Військовослужбовці вживали алкоголь, після чого почали стріляти.

У Генеральній прокуратурі підтвердили вбивство чотирьох морських піхотинців поблизу Широкиного.

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Після дослідження отриманих доказів встановлено причетність до вбивства двох співслужбовців загиблих, яких затримано у порядку ст. 208 КПК України. З участю їхніх захисників проведені слідчі експерименти, а також їхні допити, в ході яких останні надали зізнавальні показання щодо обставин цього вбивства, учиненого на ґрунті нестатутних відносин проходження військової служби.

Із затриманими проводяться інші невідкладні слідчі дії, готується повідомлення про підозру за п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство двох або більше осіб, вчинене за попередньою змовою).

Також призначені судово-медичні, хімічні, вибухотехнічні, балістичні, імунологічні, цитологічні, медико-криміналістичні, молекулярно-генетичні експертизи.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.