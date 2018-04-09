Бойовики сьогодні обстрілювали ЗСУ із забороненої зброї: троє військових поранені

Незаконні збройні формування сьогодні застосовували проти ЗСУ заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Від початку доби, 9 квітня, бойовики російсько-окупаційних бандформувань 18 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook, внаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців зазнали поранень.

Так, на Донецькому напрямку в районі Широкиного та Лебединського бойовики використовували артилерію калібру 122 мм, поблизу Водяного - міномети 120 мм.

У районі Лебединського бойовики стріляли з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Також позиції ЗСУ поблизу Широкиного, Талаківки, Кам'янки, Опитного і Водяного було обстріляно із гранатометів різних систем.

Крім того, окупанти застосували великокаліберні кулемети в районі села Пищевик, а стрілецьку зброю - в Пісках і біля шахти "Бутівка".

На Луганському напрямку вогонь ввели з гранатометів і великокаліберних кулеметів під Луганським. Також під обстріл із гранатометів потрапили українські опорні пункти неподалік від Світлодарська та Катеринівки.

"Унаслідок ворожого вогню троє українських воїнів дістали поранення. Наших захисників доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.