Великдень в АТО: бойовики здійснили 35 обстрілів, поранено п`ятьох військових

Ворог використовував в обстрілах великокаліберну зброю, заборонену Мінськими угодами.

У святкову великодню добу, 8 квітня, російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів позицій ЗСУ. Поранення дістали п’ятеро українських воїнів.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, ворог використовував в обстрілах зброю, заборонену Мінськими угодами.

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На Луганському напрямку агресор обстрілював українські укріплення поблизу Луганського із заборонених 120 мм мінометів, а також мінометів калібру 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

По захисниках Світлодарська вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Також гранатомети окупанти застосували неподалік Кримського та Валуйського.

На Донецькому напрямку агресор вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях ЗСУ поблизу Водяного, Лебединського, Богданівки, Кам’янки, Пищевика та Широкиного.

В районі Богданівки ворог застосував озброєння БМП, неподалік Водяного, Гнутового та Пищевика – великокаліберні кулемети, по захисниках Авдіївки, Павлополя, Талаківки та Шахти «Бутівка» – стрілецьку зброю, а по оборонцях Широкиного бойовики вели снайперський вогонь.

Поранених внаслідок обстрілів військових доправлено до лікувальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня учасники Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі домовилися про всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню з 30 березня 2018 року. Однак бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ.