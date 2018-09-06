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Стало відоме ім’я українського воїна, що загинув на Донбасі минулої доби

10:13, 06 вересня 2018
Війна
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На Донеччині героїчно загинув 20-річний матрос Максим Авдієнко / Facebook - Чернігівський обласний військовий комісаріат

Як повідомляє у Facebook Чернігівський обласний військовий комісаріат, боєць загинув в результаті обстрілу українських позицій з протитанкових гранатометів та мінометів.

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Максим Авдієнко народився 29 січня 1998 року у с.Гірськ Щорського району Чернігівській області. У 2016 році він закінчив Щорське вище професійне училище лісового господарства.  

Того ж року пішов боронити незалежність та суверенітет Україні, підписавши контракт.

Як повідомлялось у ранковому зведені штабу ООС, протягом минулої доби, 5 вересня, окупанти на Сході України 31 раз відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Один український військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення.

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Теги: #Донбас#війна