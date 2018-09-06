Стало відоме ім’я українського воїна, що загинув на Донбасі минулої доби
Поблизу селища Водяне Донецької області минулої доби, 5 вересня, загинув 20-річний український матрос Максим Авдієнко.
Як повідомляє у Facebook Чернігівський обласний військовий комісаріат, боєць загинув в результаті обстрілу українських позицій з протитанкових гранатометів та мінометів.
Читайте такожРосія постачає бойовикам на Донбасі українську зброю, захоплену в анексованому Криму
Максим Авдієнко народився 29 січня 1998 року у с.Гірськ Щорського району Чернігівській області. У 2016 році він закінчив Щорське вище професійне училище лісового господарства.
Того ж року пішов боронити незалежність та суверенітет Україні, підписавши контракт.
Як повідомлялось у ранковому зведені штабу ООС, протягом минулої доби, 5 вересня, окупанти на Сході України 31 раз відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Один український військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення.