«Шкільне перемир’я» на Донбасі: протягом доби один український військовий загинув, трьох поранено

Не дивлячись на "перемир'я", противник щодня збільшує кількість обстрілів.

Протягом минулої доби, 5 вересня, окупанти на Сході України 31 раз відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Під час ведення бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Не дивлячись на дію “шкільного” перемир'я, противник щодня збільшує кількість обстрілів.

Ворог здійснював обстріли позицій ОС в районах населених пунктів Сизе, Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Золоте, Шуми, Новгородське, Опитне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

За даними розвідки, минулої доби двох бойовиків російсько-окупаційних військ було знищено, ще п'ятьох поранено.

Від початку поточної доби противник 4 рази обстріляв позиції українських військ. На Донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї в районі Мар'їнки, на Маріупольському напрямку – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населених пунктів Чермалик та Водяне. Втрат серед українських військових немає.

Раніше повідомлялось, що після смерті Захарченка РФ посилила боєздатність своїх підрозділів на Донбасі.