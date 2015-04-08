У Дебальцевському котлі значною мірою винні російські військові – соратник Нємцова

Про це ТСН.ua розповів російський політичний діяч, соратник Бориса Нємцова, Ілля Яшин.

За однією зі схем, за словами Яшина, на Донбас перекидалися безпосередньо кадрові бійці. Перша "партія" зайшла в той момент, коли українська армія успішно наступала на позиції сепаратистів.

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"Перша така масова поява російських військових була помічена у серпні 2014 року, коли українській армії вдалося встановити значний наступ. Для того, щоб зупинити цей наступ на позиції сепаратистів, фактично було організовано повноцінне вторгнення і, відповідно, створено умови для проведення перших Мінських домовленостей", - розповів Яшин.

Були і інші вторгнення російських військ, зокрема, Яшин називає саме солдатів своєї країни значною мірою винними в Дебальцевському котлі.

"Були і інші вторгнення, у січні-лютому. Коли був сформований Дебальцевський котел, за нашими відомостями, значну роль зіграла російська армія", - повідомив опозиціонер.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України в лютому з оточеного Дебальцевого було виведено 2130 українських військовослужбовців.

Битва за Дебальцеве - залізничний вузол величезного значення для сепаратистів через його зв'язки з Росією - була одною з найзапекліших битв за весь час конфлікту.

За офіційними даними, під Дебальцевим українські силовики втратили 66 бійців, більше 300 отримали поранення.

Представник США в ООН Саманта Пауер заявила, що в Дебальцевому Донецької області було знайдено 500 тіл мирних жителів, які загинули в результаті обстрілу бойовиків.