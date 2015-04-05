Бойовики відновлюють залізничні станції "Іловайськ" і "Дебальцеве" для перевезення зброї

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що з російської сторони заборонено в’їзд на територію так званих "ЛНР" та "ДНР" автомобільного та вантажного транспорту військового призначення.

"Озброєння та боєприпаси планується постачати за допомогою залізниці", - додав Мотузяник.

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За його словами, терористи продовжують ремонтно-відновлювальні роботи на залізничних станціях "Іловайськ" та "Дебальцеве".

"На теперішній час серйозною проблемою для бойовиків залишається гостра нестача кваліфікованої робочої сили та рухомого ремонтного складу. Вони намагаються залучати цивільних фахівців, але такі спроби рідко вдаються – люди відмовляються співпрацювати з бандитами", - наголосив Мотузяник.