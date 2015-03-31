Бойовик "ДНР" розповів подробиці захоплення Дебальцевого російськими військовими

Про це він заявив в інтерв'ю Російській службі Бі-Бі-Сі.

"Відкрию вам невеличку таємницю. Ось, наприклад, Дебальцеве. На початку лютого ми приїхали туди, базувалися у Вуглегірську, на важкій техніці висувалися на свої позиції. Ми прокладали цю дорогу до Логвинового. Але нас взяли в кільце. Там було дуже багато українських військових, які протистояли нам. Але в результаті ми прорвалися, взяли цю "шийку" в Логвиновому, бо протягом 3-5 днів приїхали на допомогу наші танки. Це російська армія, буряти. Завдяки їм, завдяки цій важкій техніці і взяли Дебальцеве", - сказав Сапожников.

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Крім того, він повідомив, що "з боку "ЛНР" заходили танки і російські підрозділи".

"Я думаю, це вже не секрет, це всі вже визнають, і росіяни визнають. Я дивлюся, і в інтернеті дуже багато інформації: визнали те, що росіяни служать, їх частин дуже багато. Тобто, в принципі, я зараз не розповідаю це як секретну інформацію. Це вже знають всі. І завдяки російським підрозділам позиції вдається швидко брати. Біля Дебальцевого ми самі стояли і думали: ну от, будемо ще місяць тут у "котлі" їх тримати, мурижити ... А в результаті взяли протягом трьох днів", - сказав він.

При цьому терорист повідомив, що допомога російських військових під час таких операцій була фактично вирішальною. "Російські генерали, російські полковники. Вони все вирішували", - уточнив бойовик.

"Зрозуміло, всіма операціями, особливо такими великомасштабними, як "котли", керують російські військові, російські генерали. Вони створюють плани спільно з нашими командирами. Мені часто доводилося бувати при штабі, приїжджати, доповідати якусь інформацію. І координація відбувається у них досить просто. Вони разом все це придумують, разом створюють, а ми виконуємо", - сказав Сапожников.

При цьому він відмовився назвати імена тих, хто керував Дебальцевською операцією з боку російської армії, так як це викличе "резонанс в Росії".

На його думку, США і Євросоюз спеціально не "намагаються вирахувати" і "закривають очі" на наявність російських військ в Україні.

При цьому Сапожников повідомив, що зустрічав лише російських контрактників.

"Під Дебальцевим стояла бурятская частина, там були одні буряти. Вони говорили, що все прекрасно знали, куди вони їдуть, але офіційно було сказано: "Ми їдемо на навчання". Розповідали, що їх перевозили вночі у вагонах, щоб ніхто нічого не бачив. І були, кажуть, ті, хто відмовився їхати. Можна було спокійно сказати "ні". Але ті, хто приїхали, вони приїхали сюди добровільно і знали, на що йдуть", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент України Петро Порошенко повідомив, що російська сторона висувала українським військовослужбовцям у Дебальцевому умови здатися в полон і передати їм всю військову техніку.

Також президент заявив, що наказав вивести українські силові підрозділи з Дебальцевого.

За даними Генерального штабу Збройних сил України з Дебальцевого було виведено 2130 українських військовослужбовців.

За офіційними даними, під Дебальцевим українські силовики втратили 66 бійців, більш як 300 дістали поранення.