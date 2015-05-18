Затримані на Луганщині російські військові завтра зустрінуться зі ЗМІ - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Завтра буде організована з ними зустріч зі ЗМІ, ці двоє військових дадуть відповіді на всі запитання. Поки що місце їхнього перебування не розголошується», - додав речник АП з питань АТО.

Він наголосив, що Росія не зможе на цей раз розповідати, що їх військові просто заблукали.

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«Російській Федерації, керівництву цієї країни не вдасться сказати, що ці хлопці просто заблукали на території України. Ці військові йшли на виконання бойового завдання, вони йшли убивати наших воїнів», - сказав Лисенко.

«Було бойове зіткнення диверсійно-розвідувальної групи противника з нашими військовими, звичайними нашими піхотинцями, які несли службу. Завдяки злагодженості діям нашим хлопцям вдалося своєчасно виявити цю групу, більшість цієї групи загинули і двоє військовослужбовців, зокрема офіцер і сержант російської армії, потрапили до нас в полон, обидва були поранені в цьому бою», - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли у полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

18 травня, голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

А у Кремлі відмовилися від захоплених у полон на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив офіційну позицію Москви, "що ніяких російських військових на Донбасі немає".