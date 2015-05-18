У Кремлі відмовилися від захоплених на Донбасі російських спецпризначенців

У Кремлі відмовилися від захоплених у полон на Донбасі російських військовослужбовців.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

«Я, звичайно, не можу підтвердити, тому що ми не той адресат, кому потрібно задавати такі запитання. Неодноразово говорилося і нами, і Міністерством оборони, що ніяких російських військових на Донбасі немає», - сказав Пєсков.

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«Коментувати матеріали не можу, думаю, це краще все-таки робити у даному випадку фахівцям або нашому Міністерству оборони - наскільки правдоподібно ці матеріали виглядають», - додав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня бійці батальйону «Айдар» взяли у полон у Луганській області російських військових Олександра Александрова та Євгена Єровеєва.

Голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під Щастям двоє російських військових будуть притягнуті до відповідальності за участь у терористичній організації (ст. 258 Кримінального кодексу України).