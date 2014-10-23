Закордонні військові експерти надали докази наявності російських танків у бойовиків (фото)

Як повідомляє видання, фото спалених танків показали чотирьом незалежним експертам, які підтвердили, що цей тип використовується виключно в російській армії.

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Щонайменше одна з машин, погодилися експерти, є танком T-72BM, російською модифікацією відомого радянського танку. Як кажуть експерти, опитані Reuters, невідомо, щоб цю модель танків експортували? повідомляє Голос Америки.

«Велику кількість таких танків використовує російська армія, але немає даних про їх експорт або використання за кордоном», – цитує агентство військового аналітика з лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень Джозефа Демпсі. За його словами, наявність цього танку на території України про постачання Росією зброї сепаратистам.

Крім того, за даними Reuters, протитанкові ракети, виявлені поблизу десятків зруйнованих танків, також свідчать про причетність Росії, оскільки на місці були виявлені частини ракет протитанкового комплексу «Корнет». Троє опитаних агенцією експертів засвідчили, що Україна не має протитанкових ракетних комплексів такого типу.

За даними Reuters, у траншеях біля танків виявили упаковки з-під сухпайків, з етикеток яких випливає, що вони зроблені для Міноборони Росії. У компанії, яка їх виробляє, підтвердили, що ці пайки не продають за межі Росії.

Росія неодноразово заперечувала присутність своїх регулярних військ в Україні, про що заявляють Київ і Захід, і стверджувала, що російські військові або заблукали під час навчань, або взяли відпустку і поїхали на український схід добровольцями.