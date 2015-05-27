У зоні АТО загинули два "айдарівці"
22 травня при виїзді на бойове завдання загинув боєць 2-ї афганської штурмової роти батальйону "Айдар" Гащенко Олексій Михайлович із позивним "Даос", а 26 травня в районі Золотого загинув ще один член роти Марчук Євген Олександрович із позивним "Чорний"
Про це йдеться в повідомленні прес-служби батальйону в Facebook.
"22 травня 2015 року при виїзді на бойове завдання загинув боєць 2-ї афганської штурмової роти нашого батальйону, мешканець міста Щастя, Гащенко Олексій Михайлович, 1965 року народження (позивний - Даос)", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що поховали бійця в місті Старобільську Луганської області.
"Сьогодні ми зазнали ще одну втрату - в районі Золотого загинув боєць 2-ї афганської штурмової роти Марчук Євген Олександрович, 1988 року народження, позивний - Чорний, з міста Кривий Ріг Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.
Євген потрапив під обстріл і отримав множинні осколкові поранення, які виявились несумісними з життям.