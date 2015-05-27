Сили АТО вогнем у відповідь знищили мінометний розрахунок бойовиків під Гранітним - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook пише керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук.

«У ході перестрілок в районі Гранітного, вогнем українських військ у відповідь знищено 1 розрахунок 120-мм міномета терористів», - йдеться в повідомленні.

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Разом з тим, за даними Тимчука, поблизу н. п. Луганське та Миронівське бойовики обстрілювали позиції сил АТО з мінометів і великокаліберних кулеметів.

Крім цього, як зазначається, в районі н. п. Кірове та Троїцького було зафіксовано обстріл наших позицій кількома БМП-2 супротивника при підтримці вогнем із зенітних установок ЗУ-23-2.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 травня бойовики обстріляли більше 10 населених пунктів на всіх напрямках зони АТО.