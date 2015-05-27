За ніч бойовики обстріляли більше 10 населених пунктів на всіх напрямках зони АТО

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook, на Донецькому напрямку бойовики з мінометів обстрілювали Піски, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Мар’їнку.

Читайте такожСБУ затримала коригувальника вогню терористів

Водночас, як зазначається, на Артемівському напрямку з протитанкових керованих ракетних комплексів, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бандити вели вогонь по Кіровому, Ленінському, Золотому, Богуславському, Лозовому. Попасну майже годину обстрілювали самохідні артилерійські установки. В районі Ленінського та Неліпівки близько опівночі відбулося бойове зіткнення.

За даними прес-центру, на Луганському напрямку – танк, гранатомети та міномети бойовиків обстрілювали Щастя. Не припиняли вогонь загарбники і по Станиці Луганській, Кримському, Сокільникам, використовуючи крім вищевказаного ще й озброєння БМП, зенітних установок, та стрілецьку зброю.

Згідно з повідомленням, на Маріупольському напрямку бойовики з самохідних артилерійський установок, гранатометів та мінометів гатили по Широкиному. З стрілецької зброї обстріляли Павлополь. Після 00.00 годин на Маріупольському напрямку було тихо.

БПЛА російсько-терористичних загарбників було помічено в районі Маріуполя, а також за маршрутами Донецький – Кримське, Трьохізбенка – Старий Айдар, Мелова Гора – Щастя.