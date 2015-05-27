СБУ попередила підрив мосту в Павлограді (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу голова СБУ Валентин Наливайченко.

Зокрема, за його словами, у Павлограді сьогодні за результатами спеціальної операції СБУ не допущено скоєння теракту двома громадянами, які виготовили саморобний вибуховий пристрій і мали намір встановити його під одним з мостів.

Наливайченко підкреслив, що цих людей затримано.

У прес-центрі СБУ додали, що затримані планували підірвати автомобільний міст у центральній частині Павлограда.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, двоє правопорушників були затримані бійцями спецпідрозділу СБУ саме в момент закладки пристрою під автомобільний міст через річку Вовча у центральній частині Павлограда.

Читайте такожНа залізниці в Донецькій області пролунав вибух"Це стратегічний об’єкт транспортної інфраструктури Дніпропетровщини – основний шлях, яким рухаються автівки у напрямку обласного центру", - уточнюють у відомстві.

Також СБУ встановила, що затримані особи планували інші диверсії і терористичні акти на території України. Вони придбали хімічні речовини та деталі для виготовлення вибухового пристрою, мобільні телефони для дистанційного приведення його в дію.

Після вчинення злочину зловмисники збиралися втекти на тимчасово окуповану бойовиками територію та вступити до незаконних збройних формувань терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР».

Слідчими Управління СБУ у Дніпропетровській області у рамках кримінального провадження тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, проводяться обшуки у помешканнях зловмисників, розпочато експертизу вилученого у зловмисників пристрою.