Посол Франції заявив, що необхідно посилити роботу над виконанням Мінських домовленостей

У Франції переконані у необхідності посилити роботу над виконанням Мінських домовленостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові сказав журналістам надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Ален Ремі, коментуючи сьогоднішній наступ бойовиків на Донецькому напрямку.

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"Я не був у курсі цього можливого наступу, але я бачу в цьому тільки одне значення - потрібно далі сильніше працювати для виконання Мінських домовленостей. Як ви знаєте, всі політичні сили в Україні домовилися про те, що тільки Мінські домовленості можуть принести мирне рішення сьогоднішньої ситуації. В усіх областях припинення вогню, відведення зброї, а також політичний елемент цієї угоди – конституційна реформа, децентралізація, підготовка майбутніх місцевих виборів тощо. Потрібно працювати в цьому напрямку", - сказав Ремі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні бойовики почали наступ близько четвертої години ранку з боку Донецька. Пізніше стало відомо, що в Мар'їнку, де відбуваються збройні зіткнення з бойовиками, прибуло підкріплення Збройних сил України.

У свою чергу міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що військові без втрат зупинили наступ бойовиків на Мар'їнку.