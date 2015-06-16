Прем'єр-міністр Іраку: "Ісламська держава" вербує дітей у 100 країнах

Про це заявив в Багдаді прем'єр-міністр Іраку Хейдар аль-Абаді, передає ТАСС.

"Угрупування ІД набирає дітей у 100 державах світу для вчинення терористичних актів на територіях, підконтрольних терористам угруповання", - наводить іранський телеканал PressTV слова глави іракського кабміну.

За даними телеканалу, в 2015 році ІД в ході збройних зіткнень в Іраку та Сирії захопила в загальній кількості 400 дітей і утримує на своїй базі на сирійській території, де їм навіюється ультра-екстремістська ідеологія ваххабізму та проводиться військова підготовка.

Читайте такожГлава МЗС Австралії заявила, що бойовики ІД намагаються створити радіологічну зброю - ЗМІ

Іракський прем'єр-міністр у зв'язку з цим закликав Організацію Об'єднаних Націй засудити вербування дітей у терористичні групи як "злочин проти людяності". Крім того, Хейдар аль-Абаді особливо відзначив, що "кожного місяця, в середньому 40 бойовиків з інших країн потрапляють до Іраку для проведення терористичних операцій". "Кількість іноземців в ІД в даний час перевищує число іракських терористів в цій організації", - зазначив іракський прем'єр.