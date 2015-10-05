Українські військові почали відведення озброєння калібром 100 мм

"У ході відведення будуть переміщені в певні райони танки Т-64 і Т-72, протитанкові гармати Д-48 і Д-44 калібру 85 міліметрів і міномети 2Б-9 82-міліметрового калібру", - йдеться в повідомленні перес-центру АТО, передає 112.ua. Техніка і озброєння відводиться під наглядом представників місії ОБСЄ і журналістів.

Читайте такожПорошенко: відведення легкого озброєння на Донбасі триватиме 41 добу

"За домовленостями процес відведення розділений на два етапи і триватиме 41 день. Перед початком практичної фази протиборчі сторони передали представникам ОБСЄ списки озброєння і техніки, де вказали, що техніка буде переміщена у визначенні райони на відстань не менше 15 км від лінії бойового зіткнення", - заявив прес-секретар штабу АТО Анатолій Стельмах.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в Мінську тристороння контактна група за участю спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдика, представника України Леоніда Кучми і представника Росії Азамата Кульмухаметова підписала угоду про відведення озброєнь калібром менше 100 мм. А 30 вересня "глави" "ДНР"/"ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький також підписали цю угоду.