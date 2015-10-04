У Луганській області відведення озброєння почнеться 5 жовтня

Підрозділи Вооруженнѕх сил України, які дислокуються у Луганській області, отримали 14 діб на виконання регламентованих доповненнями Мінських угод дій, повідомляє спікер АТО в Луганській області Руслан Ткачук, передає DT.UA.

Читайте такожБойовики "ЛНР" заявили про початок відведення легкого озброєння, в "ДНР" вирішили чекати до 18 жовтня"Очікується, що фізичне відведення озброєння розпочнеться 5 жовтня. Першими підуть танки. Для них вже визначені маршрути і полігони зосередження, які відповідають міжнародним домовленостям", - сказав Руслан Ткачук. За його словами, на передовій відпрацьовується складна система заміни танків і артилерії на ПТКРи. "По новомум визначаються сектори стрільби, вдосконалюється система оповіщення - робиться все необхідне, щоб не знизити вогневої міці", - підкреслив спікер АТО.

Згідно інформації, з відведення озброєння в Луганській області (в командуванні сектора "А" обіцяють, що зроблять це швидше, ніж за 14 діб) розпочнеться почергове відведення бронетехніки і озброєння в секторах "З", "Б" і "М".