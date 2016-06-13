Росія несе "особливу відповідальність": у НАТО відреагували на зростання кількості загиблих у боях на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Брюсселі напередодні засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Ми глибоко занепокоєні порушенням режиму припинення вогню, яке продовжується, ми також занепокоєні великою кількістю людей, які втратили свої життя, воюючи на сході України. Для мене це тільки наголошує на важливості робити все що ми можемо, щоб режим припинення вогню виконувався, і щоб спостерігачі були здатні моніторити виконання режиму припинення вогню", - констатував генсек НАТО.

Читайте такожЛисенко запевняє, що Генштаб розслідує загибель бійців на передовій

На переконання Столтенберга, "Росія несе особливу відповідальність, тому що Росія продовжує підтримувати сепаратистів на сході України обладнанням, іншого роду допомогою". "Ми повинні побачити відведення важкого озброєння та повне виконання Мінських домовленостей. Іншого шляху для мирного вирішення ситуації в Україні, як повне виконання Мінських домовленостей, немає", - наголосив він.

У цьому зв'язку генсек НАТО зазначив, що в Альянсі будуть підтримувати всі зусилля, спрямовані на виконання режиму припинення вогню та повний доступ спостерігачів.