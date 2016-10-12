Місія ОБСЄ заявила про обмежений доступ до ділянок розведення сил на Донбасі

СММ ОБСЄ повідомила про обмежений доступ на всіх трьох ділянках розведення сил від лінії розмежування на Донбасі. Про це йдеться у звіті місії за 11 жовтня.

У звіті відзначається, що моніторинг проводився лише у деяких частинах цих ділянок за допомогою безпілотників.

Також повідомляється, що спостерігачі СММ намагалася отримати необмежений доступ до ділянок розведення в районах Станиці Луганської, Золотого і Петрівського, як це передбачено Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи про розведення сил.

«Офіцери Збройних сил України (ЗСУ) при СЦКК, які перебували на місці у Станиці Луганській, не надали місії жодної нової інформації про процес розведення. СММ не бачила на місці жодних ознак виконання розведення сил і засобів», - наголошується у звіті.

Читайте такожУкраїна жорстко поставила питання про зрив бойовиками розведення сил на Донбасі - прес-секретар КучмиКрім того, патруль Місії не міг потрапити до залізничного мосту у Станиці Луганській. А також відзначається, що представники Місії, перебуваючи в Петрівському, двічі не змогли проїхати на захід у напрямку Богданівки через відсутність гарантій безпеки.

Уздовж закритого дорожнього коридору «Золоте-Первомайськ» спостерігачі здійснювали моніторинг з обох сторін ділянки розведення. При цьому українській військові біли присутні, на відміну від російських офіцерів.

«Патруль не зміг проїхати далі через потенційний дорожній коридор «Золоте-Первомайськ» з жодної зі сторін через відсутність гарантій безпеки, зокрема гарантій того, що цей район був розмінований»,- сказано в звіті.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня розведення сил і засобів відбулося у Золотому. Пізніше, 7 жовтня, сили були відведені у Петрівському.

На 9 жовтня було заплановано відведення сил поблизу Станиці Луганської, однак через обстріли з боку російсько-терористичних військ ЗСУ перенесли терміни відведення військ поблизу Станиці Луганської.

10 жовтня прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що в зоні відведення військ у районі Петрівського проведено розмінування місцевості.

11 жовтня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про відсутність гарантій безпеки в районі Петрівського і Богданівки.