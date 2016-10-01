Бойовики на ділянці розведення сил біля Золотого облаштували пункт пропуску - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«У рамках підготовки до реалізації рамкової угоди про розведення сил і техніки у районі н.п.Золоте противником обладнується пункт пропуску. Підготовлено відкритий автомобільний майданчик, встановлено модулі для розміщення митного і прикордонних постів. Відкриття пункту пропуску заплановано на 2 жовтня ц.р», - повідомляє управління розвідки.

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Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб. Однак бойовики щодня порушують «режим тиші».

Після підписання Рамкового рішення в уряді не виключали відкриття контрольного пункту в'їзду/виїзду в с. Золоте на Луганщині після розведення сил і засобів.

Довідка УНІАН. КПВВ «Золоте» було відкрито 31 березня 2016 р., але він пропрацював лише кілька годин. Така ситуація склалася у зв'язку з постійними обстрілами окупантами даного напрямку і відмовою бойовиків здійснювати зі свого боку пропуск людей і транспорту.