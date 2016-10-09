Тука: рішення про припинення розведення сторін у Станиці Луганській не існує

"Ніякого рішення про припинення розведення не існує. Ще не настав строк, який був визначений", - заявив Тука в ефірі "112 Україна".

Він спростував також побоювання про те, що розведенням сил Україна може здати Станицю Луганську.

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"Щодо координат. Мова йде про те, що з нашого боку буде посунуто недалеко в бік населеного пункту один лише пункт спостереження, а з боку терористів той блокпост, який вони за домовленостями встановили на тому березі річки, який контролює центральна влада. Ні про яку здачу Станиці Луганської центральною владою не йдеться", - запевняє Тука.

При цьому у Золотому розведення заплановано на 15 метрів.

Раніше глава Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз заявив у ефірі телеканалу, що заплановане на 9 жовтня розведення військ і техніки в районі Станиці Луганській не відбудеться.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня поблизу села Петрівське Донецької області симетрично відбулося розведення сил і засобів українських військ та контрольованих Росією бойовиків на відстань 1 кілометр від лінії зіткнення. Процес відведення був верифікований представниками СЦКК та ОБСЄ.

Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування було підписано 21 вересня в Мінську.