Скандал довкола "неефективних" безпілотників США для України: з'явилися нові подробиці від ЗСУ

Про це розповів прес-офіцер командування Повітряних сил Роман Юрчило, передає "Обозреватель".

"Наскільки мені відомо, цей комплекс у цілому відповідає оперативно-тактичним вимогам. Так, є певний недолік у тому плані, що ці дрони є аналоговими. Відповідно, канал передачі даних для управління не є повністю захищеним від перехоплень й придушення противника. Але це не означає, що вони не боєздатні. Просто не повністю захищені", — пояснив Юрчило.

За словами прес-офіцера, у той момент, коли США поставили ЗСУ Raven RQ-11B – це була значна допомога, адже нічого подібного в Україні не було.

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"До того ж, зараз йде певне удосконалення використання цих комплексів і відпрацювання механізму дій у бойових умовах. Насправді тоді у нас не було чогось іншого, чим ми могли б протистояти Росії", — наголосив він.

Раніше радник начальника Генерального штабу Збройних сил України Натан Хазін заявив Reuters, що американські безпілотники вартістю мільйони доларів, які повинні були допомогти Києву в бойових діях проти проросійських бойовиків на Донбасі, виявилися неефективними через можливість їхнього перехоплення і зламу.