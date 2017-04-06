На окупованому Донбасі перебуває до 40 тисяч бойовиків і понад 4 тисяч російських військових - Гройсман

На непідконтрольній Україні частині Донбасу перебуває до 40 тис. бойовиків і понад 4 тис. російських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, прем’єр-міністром Латвійської Республіки Марісом Кучінскісом та прем’єр-міністром Литовської Республіки Саулюсом Сквярнялісом в Києві.

«Сьогодні російські гібридні сили на Донбасі мають на озброєнні (це тільки за нашими даними, можливо, тут є в наявності і більші показники) 406 поставлених Росією танків, 848 БТРів, 208 реактивних систем залпового вогню, 732 артилерійські системи, в тому числі і самохідні, 413 засобів протиповітряної оборони. Загальна кількість незаконних збройних формувань – до 40 тис. бойовиків без урахування регулярних військ РФ, чисельність яких більше ніж 4 тис. військових. Тобто все це утримується коштом Росії. Все озброєння постачається з Росії за кошти Росії», - наголосив Грйосман.

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"Лише в березні 2017 року з території РФ надійшли 12 реактивних систем залпового вогню, 94 одиниці автомобільної техніки, 96 цистерн з паливом. І за цей період залізницею поставлено більше 20 залізничних платформ з різноманітною війковою технікою, в тому числі самохідних артилерійських установок”, - додав глава уряду.

Крім того, за його словами, викликає занепокоєння ситуація в Криму. “Там нарощується і озброєння. Внаслідок дій РФ виникла найбільш мілітаризована зона саме в Криму”, - зауважив Гройсман.

Раніше повідомлялося, що Росія стягнула до кордону України достатню кількість військ для повномасштабного наступу.