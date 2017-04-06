РФ стягнула до кордону України достатню кількість військ для повномасштабного наступу - ІС

Росія стягнула до кордону України достатню кількість військ для повномасштабного наступу.

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, в 1-му армійському корпусі «ДНР» і 2-му армійському корпусі «ЛНР» змінено структуру танкових батальйонів (із 3-ротної на 4-ротну), що свідчить про те, що російське командування зміцнює «танковий кулак», із загальним збільшенням кількості танків у складі бойових частин із 380 до 450 одиниць.

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Водночас, відзначив Тимчук, у зоні АТО спостерігається збільшення засобів протиповітряної оборони з 350 од. на початку року до близько 400 од. на сьогодні.

«Це може свідчити про підготовку до наступу, зважаючи на те, що йдеться про військову ППО, яка має прикривати наступаючі підрозділи від повітряних атак при контрнаступальних діях ЗСУ», - пояснив нардеп.

Також Тимчук вважає, що досвід Авдіївки (кінець січня – лютий) багато чому навчив російське командування в плані забезпечення підрозділів у період ескалації конфлікту.

«Система ведення і керування вогнем, і система забезпечення вдосконалюються. Що, зрозуміло, актуально і при підготовці до наступу, і в обороні», - відзначив він.

«У районі Дебальцевого вже бачимо систему опорних пунктів, інженерні роботи тривають, оновлюються мінні поля, і, як гриби, зростають нові. Окупанти чекають, що українська армія буде повертати Дебальцеве силою. Тут підготовка до оборони в чистому вигляді», - сказав Тимчук.

За словами експерта, «Донбаський полігон підготовки російських військ» повністю змістився з Донецького напрямку на Маріупольський. «Що зрозуміло: плече підвезення з Росії мінімальне, вхід-вихід на українську територію для підрозділів ЗС РФ займає мінімум часу – це не тягнути особовий склад і техніку через пів-Донбасу до Донецька», - пояснив він.

Тимчук наголошує, що в цих умовах, із військової точки зору, Маріупольський напрямок для організації наступу – «найблагодатніший». «Однак Маріуполь давно, завдяки зусиллям сил АТО, є по суті містом-фортецею, штурмувати його можна лише від несповна розуму», - вважає він.

За словами експерта, основною ознакою, яка б свідчила про підготовку російсько-терористичних військ до масштабного наступу, як і раніше, може бути активне і масштабне перекидання на Донбас додаткових підрозділів ЗС РФ.

Він зазначив, що останнє таке перекидання з території РФ спостерігалася під час Авдіївського загострення в лютому. «Водночас, таке оперативне перекидання, особливо на Маріупольському напрямку, можливе за кілька днів. Поблизу кордону з Україною у Ростовській області РФ у росіян сил і засобів для цього достатньо. В цілому, на сьогодні ми не бачимо однозначних ознак підготовки російсько-терористичних військ до наступу. Однак така готовність – справа максимум тижня», - наголосив він.