Бої під Авдіївкою: журналісти розповіли про загиблих українських військових (відео)

Сьогодні, 21 квітня, вдень бойовики продовжують обстріли в районі Авдіївки – обстрілюють мінами 82-го калібру, було чути гранатомети та кулемети, передає ТСН.

А напередодні вперше за три тижні противник використав танк й випустив зо два десятки снарядів. Один з танкових снарядів влучив прямо у бліндаж, де були двоє бійців – шансів вижити в них не було.

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Загиблі – 29-річний сержант Василь Ніженський та 20-річний солдат Олександр Кірієнко. Останній за віком міг не їхати в зону бойових дій, але він сам зголосився їхати на самий фронт.

Загалом по всьому сектору "Донецьк" є вісім поранених, їх доправили до мобільного госпіталю у Покровську. Там кажуть, кілька поранених – нацгвардійці, двоє з них у важкому стані. У них поранення живота та грудей. Їх прооперували на місці та евакуювали до лікарні Дніпра. Життю інших поранених нічого не загрожує, їх доліковуватимуть на місці.

Як повідомляв штаб АТО, 20 квітня внаслідок обстрілу контрольованими Росією бойовиками опорного пункту неподалік Авдіївки загинуло двоє військовослужбовців ЗСУ.