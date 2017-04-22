Бойовики гатили по позиціях сил АТО із гранатометів та БМП, українські бійці дали відсіч - штаб АТО

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ здійснили 41 провокаційний обстріл позицій Збройних Сил України. Двоє українських захисників отримали поранення. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Зокрема, на Приморському напрямку, по опорних пунктах наших військ під Новотроїцьким ворог гатив з мінометів калібру 120-мм.

«Захисників Мар`їнки накривав вогнем танків, 82-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Морських піхотинців поблизу Водяного та Гнутового обстрілював з гранатометів та стрілецької зброї, а поруч Лебединського – з протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. По опорних пунктах морпіхів поблизу Широкиного противник вів вогонь зі стрілецької зброї. У районах населених пунктів Лебединське та Мар`їнка діяли ворожі снайпери», - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм противник накривав позиції поруч Троїцького. Міномети калібру 82-мм застосовував поблизу Кам’янки. З озброєння БМП, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів гатив по оборонцях Пісків.

Читайте такожОпубліковано фото загиблих під Авдіївкою українських військових

«По захисниках населених пунктів Авдіївка, Шахта «Бутівка» та Зайцеве бив з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів, а позиції під Невельським обстріляв зі стрілецької зброї. У районі Шахти «Бутівка» виявляли свою активність ворожі снайпери», - зазначили у прес-центрі.

На Луганському напрямку, по опорних пунктах поблизу Кримського ворог вів вогонь з автоматичних гранатометів, мінометів калібру 120-мм та 82-мм. Гранатомети різних систем та стрілецьку зброю застосував по позиціях в районі Станиці Луганської та населеного пункту Жовте.

«Аби подавити вогневу активність ворога під час обстрілу позицій поруч населеного пункту Жовте, наші військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, 21 квітня, вдень бойовики продовжували обстріли в районі Авдіївки – обстрілювали мінами 82-го калібру, було чути гранатомети та кулемети. А напередодні вперше за три тижні противник використав танк й випустив зо два десятки снарядів. Один з танкових снарядів влучив прямо у бліндаж, де були двоє бійців – шансів вижити в них не було.

Загиблі – 29-річний сержант Василь Ніженський та 20-річний солдат Олександр Кірієнко. Останній за віком міг не їхати в зону бойових дій, але він сам зголосився їхати на фронт.