Головуюча в ОБСЄ Австрія закликала покарати бойовика, який напав на спостерігачів СММ

Головуюча в Організації з безпеки та співробітництва у Європі Австрія закликає притягнути до відповідальності бойовика «ДНР», який здійснив напад на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України.

Про це австрійське головування повідомляє в Twitter.

"Рішуче засуджуємо вчорашній жорстокий напад на патрулі СММ у підконтрольних «ДНР» районах. Виконавці повинні понести відповідальність", - йдеться у повідомленні.

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"Провокаційна і агресивна поведінка проти цивільного персоналу СММ неприпустима", - заявили в австрійському головуванні.

Також сказано, що необхідно створити безпечний та захищений доступ для виконання спостерігачами ОБСЄ їхніх повноважень.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня озброєний бойовик терористичної організації «ДНР» у тимчасово окупованій Ясинуватій намагався напасти на спостерігачів СММ ОБСЄ, які перебували в автомобілях. Коли одна з машин від’їжджала, озброєний чоловік стріляв у повітря, а також по авто, але не влучив.