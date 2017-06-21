Напад бойовиків на місію ОБСЄ є грубим порушенням "Мінська" – українська сторона СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) засуджує збройний напад на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Українська сторона категорично засуджує такі дії бойовиків НЗФ ОРДО та кваліфікує їх як грубе порушення Мінських домовленостей», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на оперативний звіт місії, 20 червня патруль СММ (№ 1) у складі шести співробітників на двох броньованих автомобілях, перебуваючи на спостережному пункті, розташованому на залізничній станції в підконтрольному «ДНР» м. Ясинувата (16 км на північний схід від Донецька), побачив двох чоловіків у формі військового типу, один з яких був озброєний автоматом (типу АК) і прямував у західному напрямку, на відстані близько 80 метрів від позиції спостерігачів.

"Ще один патруль СММ (№ 2) у складі шести співробітників на двох броньованих автомобілях перебував приблизно за 150 метрів на захід від місця розташування першого патруля і на відстані близько 100 метрів від цих двох чоловіків. Об 11.06 обидва патрулі почули чергу зі стрілецької зброї та визначили, що вона лунала з місця, де перебували двоє чоловіків", - стверджують в СММ.

Як заявили у місії, ці чоловіки, обличчя в яких були закриті відповідно балаклавою та пов’язкою, попрямували до патруля СММ № 2 і почали в агресивній формі щось кричати у бік спостерігачів, але після цього зникли.

Об 11.10 обидва патрулі спробували залишити зазначений район.

"Коли патруль № 2 збирався від’їжджати, озброєний чоловік підбіг до другого автомобіля СММ і спробував спочатку відкрити двері з боку водія, а потім розбити прикладом бокове скло. Йому це не вдалося зробити, і він побіг за першим автомобілем патруля № 2. Після цього озброєний чоловік повернувся і направив автомат на водія та пасажира на передньому сидінні в другому автомобілі патруля № 2. У відповідь на цю загрозу обидва співробітники місії підняли вгору руки", - заявляють в ОБСЄ.

Читайте такожОзброєні бойовики "ДНР" вчинили жорстокий напад на спостерігачів ОБСЄ

"Коли озброєний чоловік підійшов до бокової частини автомобіля і спробував відкрити двері з боку пасажира на передньому сидінні, водій натиснув на педаль газу. У той момент, коли автомобіль СММ від’їжджав, озброєний чоловік вдарив прикладом праве бокове заднє скло з правого боку, тим самим трохи пошкодивши його. Потім спостерігачі побачили, що він випустив у повітря чергу зі стрілецької зброї й здійснив три постріли. За їхньою оцінкою, вогонь було спрямовано на автомобіль патруля. Кулі в автомобіль не влучили", - стверджується у звіті.

"Об 11.21, коли всі автомобілі патрулів СММ залишали цей район, спостерігачі бачили, що озброєний чоловік тримав їх на прицілі свого автомата. Згодом спостерігачі благополучно повернулися на свою базу в Донецьку", - заявили в СММ.

Місія поінформувала СЦКК про те, що трапилося. СММ також звернулася до СЦКК із запитом розібратися з цим інцидентом.