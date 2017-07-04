Геращенко сподівається, що завтра у Мінську буде визначено дату звільнення українських заручників

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко сподівається на визначення завтра на засіданні контактної групи дати звільнення українських заручників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам.

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Геращенко зауважила, що бойовики вимагають включити до списку на звільнення людей, які не мають жодного стосунку до конфлікту на Донбасі, зокрема, екс-"беркутівців" та причетних до скоєння терактів у Харкові та Одесі.

"Українська сторона не може погоджуватися на цей шантаж Росії. І мінські групи - це не лавочка по звільненню всіх злочинців. Мова може йти тільки про тих людей, які підпадають під дію Мінських угод", - наголосила Геращенко.

Крім того, додала вона, у списку бойовиків є близько 15 осіб, які взагалі не потрапляють під амністію.

"Ми вважаємо, що завтра має бути визначена чітка дата звільнення й узгоджені списки. Ми до цього готові, і тут дуже важлива готовність іншої сторони", - сказала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Геращенко заявила про завершення процесу верифікації осіб, які вчинили злочини проти України. За її словами, в списку тих, кого вимагають звільнити представники бойовиків, є багато людей, які відмовляються їхати на окуповані території.

Бойовики на Донбасі утримують 132 українських заручники.