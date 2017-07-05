Геращенко: Росія та бойовики заявляють, що утримують 69 заручників, а не 132

Представники Російської Федерації та підконтрольні їй бойовики заявляють про утримання на окупованих територіях Донбасу 69 заручників попри інформацію української сторони про 132 полонених.

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Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

Зокрема, вона розповіла про підсумки засідання робочої підгрупи ТКГ сьогодні у Мінську, де українську сторону також представляють Віктор Медведчук, експерти СБУ і омбудсмен Валерія Лутковська.

"Ми так і не отримали інформації щодо долі 132 заручників, яких утримують на окупованих територіях, інформацію по конкретних людях і прізвищах, попри всі наші запити і вимоги. Нам лише заявили, що в ОРДО утримують 55 українців (без прізвищ), а в ОРЛО 14", - заявила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Геращенко висловлювала сподівання, що на засіданні контактної групи буде визначена дата звільнення українських заручників.