Геращенко: Росія та бойовики заявляють, що утримують 69 заручників, а не 132
Українська сторона не отримали інформації щодо долі 132 заручників, яких утримують на окупованих територіях.
Представники Російської Федерації та підконтрольні їй бойовики заявляють про утримання на окупованих територіях Донбасу 69 заручників попри інформацію української сторони про 132 полонених.
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Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу Ірина Геращенко повідомила у Facebook.
Зокрема, вона розповіла про підсумки засідання робочої підгрупи ТКГ сьогодні у Мінську, де українську сторону також представляють Віктор Медведчук, експерти СБУ і омбудсмен Валерія Лутковська.
"Ми так і не отримали інформації щодо долі 132 заручників, яких утримують на окупованих територіях, інформацію по конкретних людях і прізвищах, попри всі наші запити і вимоги. Нам лише заявили, що в ОРДО утримують 55 українців (без прізвищ), а в ОРЛО 14", - заявила Геращенко.
Як повідомляв УНІАН, 4 липня Геращенко висловлювала сподівання, що на засіданні контактної групи буде визначена дата звільнення українських заручників.