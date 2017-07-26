В зоні АТО один військовий дістав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої

12:56, 26 липня 2017
Війна
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За минулу добу в ході бойових дій втрат серед українських військових немає.

фото УНИАН

 За минулу добу в районі проведення бойових дій на Донбасі один військовий Збройних сил України підірвався на вибуховому пристрої і дістав поранення.

Читайте такожДоба в АТО: увечері найбільше обстрілів зафіксовано на Луганському напрямкуЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. Один військовослужбовець дістав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Інцидент стався у Попаснянському районі на Луганському напрямку", - заявив Лисенко.

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Теги: #АТО підірвався військовий#поранений військовий Донбасі