В зоні АТО один військовий дістав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої
12:56, 26 липня 2017Війна
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За минулу добу в ході бойових дій втрат серед українських військових немає.
Один військовий підірвався на вибуховому пристрої \ фото УНІАН
За минулу добу в районі проведення бойових дій на Донбасі один військовий Збройних сил України підірвався на вибуховому пристрої і дістав поранення.
Читайте такожДоба в АТО: увечері найбільше обстрілів зафіксовано на Луганському напрямкуЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. Один військовослужбовець дістав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Інцидент стався у Попаснянському районі на Луганському напрямку", - заявив Лисенко.
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