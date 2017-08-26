Канада вітає домовленість про "шкільне перемир'я" на Донбасі - голова МЗС Фріланд

03:41, 26 серпня 2017
Війна
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Також Фрілан вкотре наголосила на підтримці суверенітету України.

Христя Фріланд / REUTERS

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд привітала досягнення допомленості про припинення вогню на Сході України з приводу початку шкільного року.

Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.

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"Канада вітає припинення вогню на Сході України з приводу початку навчального року. Обстріли мають припинитись негайно. Ми знову наголошуємо на повній підтримці суверенітету України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої співрозмовники висловили підтримку оголошенню режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року.

23 серпня учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі домовились з півночі 25 серпня встановити режим тиші на сході України у зв'язку з початком нового навчального року.

Раніше учасники ТКГ домовились встановити з 24 червня до 31 серпня, на час збирання врожаю так зване «хлібне перемир’я», однак російсько-окупаційні війська щодня порушували його.

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Теги: #шкільне перемир'я на Донбасі#голова МЗС Канади