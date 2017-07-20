Попри "хлібне перемир’я" терористи били з "Градів" і атакували позиції ЗСУ за кількома напрямками - волонтери

Сьогодні захисникам Красногорівки і Мар'їнки довелося стримувати масовану атаку ворога. Про це повідомляють волонтери фонду "Повернися живим".

"Вночі по наших позиціях і цивільним терористи відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню "Град", ствольної артилерії калібром 152 мм. Так звана армія "ДНР" і російські війська під прикриттям з 4 танків пішли в наступ. Не пішки, а на БТРах і БМП", - відзначають вони.

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Крім того, у фонді зазначають, що на Луганщині ворог в черговий раз під прикриттям щільного вогню з мінометів пішов у наступ невеликими групами диверсантів. Волонтери повідомляють про втрати з української сторони: 6 загиблих і 7 поранених протягом останніх двох днів (за станом на сьогоднішній ранок).

Як повідомляв УНІАН, в районі Новотошковского при підриві на вибуховому пристрої загинули троє військових. Крім того, три людини отримали поранення.