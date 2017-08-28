"Шкільне перемир'я" порушили понад 600 разів - ОБСЄ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив, що з часу оголошення "шкільного перемир'я" на Донбасі було зафіксовано понад 600 порушень режиму припинення вогню. Про це він заявив на брифінгу у Дніпрі.

Зокрема, Хуг розповів, що минулий тиждень став вже третім поспіль тижнем, коли місія фіксує зменшення рівня насильства вздовж лінії зіткнення. За його словами, з початку серпня рівень насильства на Донбасі знизився на 65%.

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Хуг нагадав, що нещодавно усі сторони на Донбасі знову взяли на себе зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню на сході України з опівночі 25 серпня.

"Станом на сьогоднішній ранок, з того часу, Спеціальна моніторингова місія задокументувала понад 600 порушень режиму припинення вогню", - заявив Хуг.

Перший заступник голови СММ підкреслив, що бойові зіткнення, як і раніше, відбуваюся у відомих гарячих точках, хоча рівень порушень режиму "тиші" менший. До цих гарячих точок відносяться райони Попасної та Первомайська, у трикутнику Авдіївки, Ясинуватої та Донецького летовища, на півдні зі сходу та північного сходу від Маріуполя, а також у районах на південний захід та південний схід від Світлодарська. За його словами, у цих перелічених районах СММ фіксує 80% порушень режиму припинення вогню.

"Ця кількість - 600 порушень режиму припинення вогню, які ми зафіксували з того часу, як чергове зобов'язання щодо припинення вогню набуло чинності рано вранці 25 серпня - включає насильство, вчинене за допомогою важкого озброєння", - наголосив Хуг.

Крім того, він сказав, що були зафіксовані випадки застосування танків, артилерії та мінометів, що викликає стурбованість, тому що це призводить до руйнування об'єктів цивільної інфраструктури та є найбільшою загрозою для місцевих мешканців.

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Також він додав, що з початку року і до 25 серпня СММ зафіксувала 362 жертв серед цивільного населення. До них відносяться ті мирні мешканці, які загинули, і ті, які зазнали поранень.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої співрозмовники висловили підтримку оголошенню режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року.

23 серпня Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на сході України підтвердила повну прихильність безстроковому припиненню вогню з опівночі 25 серпня в зв'язку з початком навчального року.