"Нас не влаштовує": Порошенко поскаржився на графік роботи ОБСЄ та вимагає цілодобового спостереження

Президент Петро Порошенко заявив, що Київ не влаштовує графік роботи спостерігачів СММ ОБСЄ на Донбасі. Про це він заявив під час свого візиту на Донеччину, передає прес-служба президента.

За словами президента, було запропоновано, щоб СММ ОБСЄ була присутня 24 години на добу 7 днів на тиждень на лінії розмежування.

«Нас не влаштовує, коли інспектори ОБСЄ приїхали о 9.00 ранку і о 18.00 поїхали, а всю ніч обстрілюють», - сказав Порошенко.

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«Саме Україна висунула ініціативу щодо «шкільного перемир’я». З 25-го серпня оголосити жорстке припинення вогню», - заявив президент, додавши, що вже третю добу ЗСУ не мають бойових втрат і майже немає обстрілів з важкого озброєння.

Як повідомляв УНІАН раніше, на тимчасово окупованих територіях Донбасу тривають навчання бойовиків та проводиться активна повітряна розвідка. Про це повідомив речник міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

«Розвідка повідомляє, що на окупованій території тривають навчання бойовиків , проводиться активна повітряна розвідка та не припиняється військове постачання з РФ», - повідомив він. Мотузяник також підкреслив, що минулого тижня на окупований Донбас прибули три залізничні ешелони, які перевезли 5 танків та 25 цистерн з паливом для ворожої військової техніки.