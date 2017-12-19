На Донбасі бойовики зайняли місця відкликаних з СЦКК російських офіцерів - ОБСЄ

Місця офіцерів збройних сил Російської Федерації, відкликаних зі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), зайняли контрольовані Росією бойовики. Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за період з 19:30 17 грудня до 19:30 18 грудня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

Зокрема, у Донецькій області СММ підтвердила, що російські офіцери відкликані від виконання своїх обов'язків з п'яти офісів СЦКК.

«18 грудня СММ зателефонувала на чергові телефони у підконтрольній "ДНР" Олександрівці (за 20 км на південний захід від Донецька) та Ясинуватій, та дізналася, що з протилежного боку відповідали особи, які представилися як представники "міністерства з надзвичайних ситуацій". На черговий телефон у підконтрольному "ДНР" Дебальцевому (за 58 км на північний схід від Донецька) відповіла особа, яка представилася як член "ЛНР" у "контактній групі", - йдеться у звіті.

Також відзначається, що перед реалізацією плану РФ щодо відкликання її представників з СЦКК спостерігачі СММ були готові сприяти та спостерігати за перетином ними лінії зіткнення у контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорськ" (за 45 км на північний схід від Донецька).

"Представник Збройних сил України з СЦКК повідомив СММ, що в ЗСУ очікують прибуття двох автобусів з Харкова приблизно після 17:00. Коли СММ залишила цей регіон близько 17:10, жодного перетину кордону не відбулося. Однак, російська сторона повідомила СММ, що контингент збройних сил Російської Федерації в СЦКК не перетинав лінію зіткнення 18 грудня, оскільки, за їх словами, автобуси, які повинні були перевозити їх, не були доступними. Вони сказали СММ, що вони знову спробують перетнути лінію зіткнення 19 грудня", - сказано у звіті.

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Як повідомляв УНІАН, 18 грудня у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія припиняє роботу свого представництва у СЦКК. Російські офіцери мають залишити Україну 19 грудня через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».

Міністерство закордонних справ України наголосило, що рішення Російської Федерації вивести російських військовослужбовців зі складу Спільного центру з контролю та координації істотно підриває Мінські угоди.

У Генштабі підкреслили, що заяви РФ про нібито зневажливе ставлення українських військовослужбовців до російських колег в СЦКК не відповідають дійсності.

В СММ ОБСЄ заявили, що СЦКК відіграє важливу роль у виконанні Мінських угод та забезпеченні безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі.