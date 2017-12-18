МЗС відреагувало на вихід росіян зі СЦКК на Донбасі
МЗС обурене одностороннім рішенням РФ про виведення військових збройних сил Росії зі складу СЦКК.
Міністерство закордонних справ України наголошує, що рішення Російської Федерації вивести російських військовослужбовців зі складу Спільного центру з контролю та координації істотно підриває Мінські угоди. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті МЗС.
"МЗС України обурене одностороннім рішенням Російської Федерації про виведення 19 грудня 2017 року військовослужбовців збройних сил РФ зі складу Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК, м. Соледар, Донецька обл.)", - наголосили українські дипломати.
"Розцінюємо цей безпрецедентний крок Росії як чергову провокацію, яка істотно підриває Мінські домовленості, та прагнення зняти з себе будь-яку відповідальність, як сторони конфлікту, за наслідки збройної агресії проти нашої держави", - заявили дипломати.
"Такий крок вчергове свідчить, що Москва не полишає спроб змусити Україну та міжнародних партнерів розпочати т.зв. «прямий діалог» з бойовиками незаконних збройних формувань, які діють на тимчасово окупованій території окремих районів Донецької і Луганської областей України під тотальним контролем і за повної підтримки з боку РФ", - йдеться у заяві.
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У зв'язку з цим сказано, що "своїм рішенням Кремль значно підвищує безпекові ризики для СММ ОБСЄ, у т.ч. з метою нав’язування Україні та її міжнародним партнерам неприйнятного варіанту розміщення миротворців ООН на Донбасі".
"РФ як сторона конфлікту на Донбасі несе повну відповідальність за розвиток безпекової ситуації і забезпечення безпеки спостерігачів СММ ОБСЄ на території, тимчасово непідконтрольній уряду України", - наголошують в МЗС.
"Українська частина СЦКК продовжить свою діяльність у звичному режимі, працюючи з СММ ОБСЄ у двосторонньому форматі та докладаючи усіх можливих зусиль для забезпечення безпеки персоналу місії під час здійснення нею моніторингу ситуації в рамках свого мандату", - заявляють українські дипломати.
"Україна звертається до міжнародних партнерів з проханням посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль з метою уникнення кроків, здатних призвести до зриву Мінських домовленостей", - заявили в МЗС.
Як повідомляв УНІАН, МЗС РФ заявило, що Росія припиняє роботу свого представництва у Спільному центрі контролю і координації припинення вогню та стабілізації лінії зіткнення сторін на Донбасі, російські офіцери залишать Україну 19 грудня через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».