МЗС відреагувало на вихід росіян зі СЦКК на Донбасі

Міністерство закордонних справ України наголошує, що рішення Російської Федерації вивести російських військовослужбовців зі складу Спільного центру з контролю та координації істотно підриває Мінські угоди. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті МЗС.

"МЗС України обурене одностороннім рішенням Російської Федерації про виведення 19 грудня 2017 року військовослужбовців збройних сил РФ зі складу Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК, м. Соледар, Донецька обл.)", - наголосили українські дипломати.

"Розцінюємо цей безпрецедентний крок Росії як чергову провокацію, яка істотно підриває Мінські домовленості, та прагнення зняти з себе будь-яку відповідальність, як сторони конфлікту, за наслідки збройної агресії проти нашої держави", - заявили дипломати.

"Такий крок вчергове свідчить, що Москва не полишає спроб змусити Україну та міжнародних партнерів розпочати т.зв. «прямий діалог» з бойовиками незаконних збройних формувань, які діють на тимчасово окупованій території окремих районів Донецької і Луганської областей України під тотальним контролем і за повної підтримки з боку РФ", - йдеться у заяві.

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У зв'язку з цим сказано, що "своїм рішенням Кремль значно підвищує безпекові ризики для СММ ОБСЄ, у т.ч. з метою нав’язування Україні та її міжнародним партнерам неприйнятного варіанту розміщення миротворців ООН на Донбасі".

"РФ як сторона конфлікту на Донбасі несе повну відповідальність за розвиток безпекової ситуації і забезпечення безпеки спостерігачів СММ ОБСЄ на території, тимчасово непідконтрольній уряду України", - наголошують в МЗС.

"Українська частина СЦКК продовжить свою діяльність у звичному режимі, працюючи з СММ ОБСЄ у двосторонньому форматі та докладаючи усіх можливих зусиль для забезпечення безпеки персоналу місії під час здійснення нею моніторингу ситуації в рамках свого мандату", - заявляють українські дипломати.

"Україна звертається до міжнародних партнерів з проханням посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль з метою уникнення кроків, здатних призвести до зриву Мінських домовленостей", - заявили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, МЗС РФ заявило, що Росія припиняє роботу свого представництва у Спільному центрі контролю і координації припинення вогню та стабілізації лінії зіткнення сторін на Донбасі, російські офіцери залишать Україну 19 грудня через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».