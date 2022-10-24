Українські воїни продовжують відправляти російських загарбників додому, щоправда у чорних пакетах. Цього разу ЗСУ ліквідували капітана Костянтина Смірнова.

Про це повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Капітана спиртназу Костянтина Смірнова успішно демобілізовано. А ще Костя був сином генерала", - написав він.

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Очевидно, Смірнов керував російськими спецпризначенцями. Місце його ліквідації невідоме. Росіяни у соцмережах повідомляють, що загарбник виріс у сім'ї військового. Його батько - генерал.

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Втрати Росії в Україні

З 24 лютого по 23 жовтня ворог втратив близько 67,5 тис. осіб. Втрати особового складу противника за останню добу – 400 осіб.  

Хоча в РФ приховують втрати на війні, про це не мовчать й самі загарбники. В одному з недавніх перехоплень окупант розповів, що у росіян так багато втрат через некомпетентне командування.

Як стало відомо сьогодні, українські воїни ліквідували чергового офіцера армії РФ - командира розвідроти Андрія Рогова. Він мав звання старшого лейтенанта.

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