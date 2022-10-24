В РФ підтвердили, що загарбника "задвохсотили" на фронті.

Українські воїни ліквідували чергового офіцера армії РФ - командира розвідроти Андрія Рогова.

Про це повідомив полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан у Twitter.

"Командир розвідувальної роти старший лейтенант Андрій Рогов успішно демобілізований. Слава нації! Смерть ворогам!", – написав він.

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В РФ підтвердили ліквідацію загарбника, але про нього згадали вкрай скупо. Втім, росіяни зізналися, що свою смерть Рогов знайшов на українській землі.

Рогова поховали 18 жовтня. У мережі з'явилося фото могили і його світлина, де він одягнений у форму міноборони РФ. Йому було 27 років. Він "демілітаризувався" 29 вересня.

Втрати Росії в Україні

З 24 лютого по 23 жовтня ворог втратив близько 67,5 тис. осіб. Втрати особового складу противника за останню добу – 400 осіб.

Хоча в РФ приховують втрати на війні, про це не мовчать й самі загарбники. В одному з недавніх перехоплень окупант розповів, що у росіян так багато втрат через некомпетентне командування.

"От у 3-й роті командир сказав виїхати. Танки порожні, не було гасу. Вони виїхали, їх почали бомбити. Командир сказав: "Ні, стоїмо до "Талого"... А півроти просто загинуло ", – сказав окупант.

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