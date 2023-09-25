Міністр оборони Умєров повідомив Зеленському, що Abrams вже доставлено в Україну.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив президенту Володимиру Зеленському, що танки Abrams американського виробництва вже доставлено в Україну.

Про це глава держави повідомив у Telegram. "Хороші новини від міністра Умєрова. Abrams вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", - заявив він.

Також, за словами Зеленського, він заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо ліквідації наслідків обстрілів Одеси та інших населених пунктів.

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"Підготовка до зими. Прем’єр-міністр Шмигаль розповів про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів і "Пунктів незламності". Готуємо рішення, щоб їхній пошук був максимально простим і швидким", - додав президент.

Танки Abrams для України

19 вересня глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання "Рамштайна" заявив, що танки Abrams скоро будуть на полі бою в Україні. Він також зазначив, що внесок США у військову допомогу Україні "був потужним і залишається таким".

The New York Times з посиланням на анонімних чиновників американського Міністерства оборони повідомило, що перші танки Abrams американського виробництва вже доставлено в Україну.

Посадовці не назвали кількість машин, що вже прибули в Україну, але запевнили, що ще більше танків Abrams буде відправлено в найближчі місяці. Загалом США обіцяли передати для потреб ЗСУ 31 такий танк.

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