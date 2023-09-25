Загалом США обіцяли передати 31 таку машину.

Перші танки Abrams американського виробництва вже доставлено в Україну. Про це виданню The New York Times повідомили двоє чиновників американського Міністерства оборони на умах анонімності.

Посадовці не назвали кількість машин, що вже прибули в Україну, але запевнили, що ще більше танків Abrams буде відправлено в найближчі місяці. Загалом США обіцяли передати для потреб ЗСУ 31 такий танк.

При цьому NYT вельми оптимістично зазначає, що ті кілька "Абрамсів", які додадуться до арсеналу інших наявних в українському війську танків, можуть бути використані "щоб просунутися на контрольовану Росією територію в східних і південних областях України, де бої тривали місяцями без серйозних проривів".

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Однако тут таки видання посилається на нещодавню заяву очільника ГУР МОУ Кирила Буданова, який попередив, що "Абрамс" потрібно буде розгортати "дуже спеціально, для дуже конкретних, добре продуманих операцій", аби не втратити їх даремно.

Танки Abrams в Україні - що відомо

Як писав УНІАН, Білий дім зголосився надати Україні 31 танк Abrams у січні цього року. Цьому передувала тривалала тяганина із отриманням німецької згоди на поставки танків Leopard 2. Лише після того, як Байден пообіцв надати Україн американськ танки, Шольц погодив поставку німецьких.

Від самого початку у Вашингтоні попереджали, що поставка відбудеться через кілька місяцв. За декими прогнозами, це могло статися навіть аж у 2024 році.

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