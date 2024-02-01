Знищено пункт зв'язку загарбників.

В результаті вибуху на території військового аеродрому "Бельбек" в оккупованому Севастополі знесло паркани в СНТ неподалік.

Як пише російський проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело, 1 січня близько 16:15 окупантів попередили про атаку з моря, включивши сигнали про авіаційну та ракетну небезпеку. Вже о 17:43 місцева жителька повідомила в "112", що чула вибух в районі військової частини № 80159.

Після атаки загарбники встановили, що ракета невстановленого типу влучила в КУНГ - металевий причіп, в якому обладнали пункт зв'язку. Інформація про загиблих і постраждалих не поширюється.

Відео дня

У частині заявили про знищення кузова, інших втрат нібито немає. При цьому видання зазначає, що вибухова хвиля вибила скло і знесла паркани в садовому некомерційному товаристві неподалік.

Удар по аеродрому Бельбек: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора Росія заявила про атаку на окупований півострів, повідомлялося про гучні вибухи в районі аеродрому "Бельбек".

У Військово-Морських силах сказали, що є успішні результати удару, однак деталі не розкрили. За даними російських ЗМІ, удар припав по пункту зв'язку військової частини 80159,

Вас також можуть зацікавити новини: