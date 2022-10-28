За словами окупантів, вони ознайомились з роботою ЗАЕС.

Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов разом із першим заступником керівника адміністрації Путіна Сергієм Кирієнком відвідав Херсон.

Про це Аксьонов повідомив у Telegram.

За його словами, вони були на переправі через Дніпро і ознайомились з роботою захопленої ЗАЕС.

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"Побували в порту і на переправі через Дніпро. Переправа порожня! Завершено роботу з організації виїзду жителів на лівобережжі Дніпра в безпечні регіони Росії. Крім того, ознайомилися з роботою Запорізької АЕС, зустрілися з колективом і оцінили загальну ситуацію в районі станції", - написав окупант.

Війна в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення.

14 жовтня в ОП розповіли, що в Україні з початку повномасштабної збройної агресії Росії деокуповано вже 1 тис. 620 населених пунктів.

Херсон поки що перебуває під окупацією російських військових. Радник голови ОВА Сергій Хлань заявив, що окупанти мінують поля на околицях Херсона та готуються до вуличних боїв.

ЗАЕС та місто Енергодар перебувають під окупацією з 4 березня. Російські загарбники регулярно обстрілюють цю ділянку та відмовляються створювати демілітаризовану зону.

Наразі по усій ділянці фронту триває позиційна оборона, заявила напередодні заступниця глави МОУ Ганна Маляр. Контрнаступ ЗСУ на півдні уповільнився через сезон дощів.

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