Ракетоносії ворога продовжують чергування в морі, та перебувають у розосередженому стані.

Наприкінці квітня українські військові зауважували, що окупанти переорієнтовуються на пункти базування в бік Новоросійська (Краснодарський край РФ). Станом на сьогодні російські загарбники не змінюють місце дислокації свого флоту, але, ймовірно, вивозять речі з Севастопольських бухт в Криму у бік Краснодарського краю, повідомила в ефірі "24 каналу" речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Дислокація для них поки що залишається та сама. Вони були між Тарханкутським півостровом у бік Новоросійська. Але активність великих десантних кораблів в морі минулого тижня могла свідчити, що вони вивозять речі з Севастопольських бухт, переміщуючи їх у Новоросійськ", – зауважила Гуменюк.

За словами речниці, окупанти продовжують чергувати у морі попри всі обставини і погодні умови, але не підходять до контрольованої Україною ділянки.

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"Навряд чи у них є стільки людей, які готові там заповнити 7 великих десантних кораблів та відійти на відстань до берега, який контролює Україна, щоб висадитись. Підходу туди не було, а курсування між Севастополем та Новоросійськом ми спостерігали. … Ракетоносії продовжують чергування в морі. Вони перебувають у розосередженому стані, щоб не бути зібраними в одному конкретному місці та не бути ураженими", – пояснила Гуменюк.

Ситуація в Чорному морі - що треба знати

Наприкінці квітня голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомляв, що наразі краблям Чорноморського флоту РФ безпечніше знаходитись на бойовому чергуванні, ніж у Севастопольських бухтах. За його словами, після вибухів в Криму російські моряки самі просяться в море.

1 травня спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк наголошувала, що росіяни бояться заходити у "рідну гавань" Севастополя і через це виводять більше кораблів на чергування у Чорне море.

За інформацією військових, 13 травня ворог мав на чергуванні у Чорному морі два ракетоносії. Вже сьогодні їхню кількість було збільшено вдвічі. Максимальний залп - до 25 "Калібрів". Рівень ракетної загрози залишається високим.

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