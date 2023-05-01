Корабельне угрупування ворога зосереджено в різних районах Чорного моря.

Росіяни бояться заходити у "рідну гавань" Севастополя після підриву нафтобази в Козачій бухті. Після "бавовни" окупанти вивели більше кораблів у Чорне море.

Про це заявила спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вони свою присутність у Чорному морі посилили, але посилили її в тому сенсі, що почали там маневрувати, майже не заходячи в ті бухти, які вони колись називали "рідною гаванню" (Севастопольська бухта - УНІАН)", - розповіла Гуменюк.

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Тепер російські кораблі йдуть заправлятися до Новоросійська, а не в бухти Севастополя. Наразі в морі 10 кораблів РФ, вони маневрують максимально розосереджено в районі, який "вважають для себе поки що безпечним", - у Чорному морі ближче до південно-східного узбережжя Криму.

"Вони намагаються бути якнайдалі від берега, який контролює Україна та її далекобійна зброя", - додала Гуменюк.

Вибухи на нафтобазі в Севастополі

У Криму відкрився сезон "бавовни", особливо гаряче було у Севастополі в ніч на 29 квітня. Тоді в Козачій бухті пролунав потужний вибух, після чого спалахнула нафтобаза, якій росіяни присвоїли 4-й клас.

У ГУР заявили, що тоді у Севастополі згоріло близько 40 тисяч тонн нафтопродуктів окупантів. Екс-спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, вже зараз може почати деокупацію Криму. Ймовірність застосування Росією ядерної зброї у відповідь на дії України по поверненню Криму є дуже низькою.

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